Вночі в столиці прогриміли вибухи: системи ППО збивали російські ракети

Постраждалих немає.

У ніч проти 3 березня в столиці прогриміло кілька вибухів: спрацювали системи ППО Збройних сил, які збивали ворожі ракети.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, руйнувань і постраждалих, немає. Ситуацію в місті він називає складною, але контрольованою.

Теплотрасу, яку пошкодило біля залізничного вокзалу, тепловики сьогодні відновлять.

Міська влада продовжує забезпечувати роботу критичної інфраструктури Києва. Втім, прибирати сміття в місті та розвозити продукти служби можуть до комендантської години: 7:00 до 20:00.