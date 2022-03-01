Вночі у Києві відбулося кілька сутичок бійців ТрО з диверсантами

Вночі у Києві відбулося кілька сутичок бійців ТрО з диверсантами

Міські служби наразі обладнують захисні споруди на в'їздах у столицю.

У ніч проти 1 березня у Києві та на підступах до міста було спокійно. Відбулося кілька сутичок бійців ТрО з диверсантами.

Комендантська година закінчилася о 7:00, а з 8:00 почали відкриватися магазини та аптеки.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Міські служби наразі обладнують захисні споруди на в'їздах у столицю. Міська інфраструктура працює, подається світло, тепло та вода. Лікарні працюють у посиленому режимі та забезпечені всім необхідним.

«З 08:00 ранку на маршрути вийшов наземний транспорт. Працюватимуть ті маршрути, де можливо забезпечити перевезення. Режим роботи метро та наземного транспорту буде опубліковано на сайті КМДА», – наголосив Поворозник.

Він нагадав, що водії мають уникати смуги громадського транспорту, щоб забезпечити пересування військово техніки, машин «швидкої» та спеціальних служб. Особливо це стосується мостових переходів, які відкриті (Північний та Південний).

«У Києві також працює гуманітарний штаб. Він накопичує продукти та товари першої необхідності. Закликаю всіх небайдужих долучатися до цієї роботи. Потрібно перевозити, допомагати у фасуванні та завантаженні продуктів. Тримаймося! разом переможемо!» – наголосив Микола Поворозник.

Міська влада закликає киян не виходити з домівок та не пересуватися містом без нагальної потреби. Допомагати близьким, особливо людям похилого віку.

Місто живе в нових умовах – умовах воєнного стану і загрози. Закликаємо киян бути пильними! Про підозрілих людей, мародерів, одразу повідомляти правоохоронців та військових!

Нагадаємо, у Києві заборонено продаж алкогольних напоїв через мародерство.