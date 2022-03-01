Вночі у Києві відбулося кілька сутичок бійців ТрО з диверсантами

Міські служби наразі обладнують захисні споруди на в'їздах у столицю.
У ніч проти 1 березня у Києві та на підступах до міста було спокійно. Відбулося кілька сутичок бійців ТрО з диверсантами.
Комендантська година закінчилася о 7:00, а з 8:00 почали відкриватися магазини та аптеки.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Міські служби наразі обладнують захисні споруди на в'їздах у столицю. Міська інфраструктура працює, подається світло, тепло та вода. Лікарні працюють у посиленому режимі та забезпечені всім необхідним.
«З 08:00 ранку на маршрути вийшов наземний транспорт. Працюватимуть ті маршрути, де можливо забезпечити перевезення. Режим роботи метро та наземного транспорту буде опубліковано на сайті КМДА», – наголосив Поворозник.
Він нагадав, що водії мають уникати смуги громадського транспорту, щоб забезпечити пересування військово техніки, машин «швидкої» та спеціальних служб. Особливо це стосується мостових переходів, які відкриті (Північний та Південний).
«У Києві також працює гуманітарний штаб. Він накопичує продукти та товари першої необхідності. Закликаю всіх небайдужих долучатися до цієї роботи. Потрібно перевозити, допомагати у фасуванні та завантаженні продуктів. Тримаймося! разом переможемо!» – наголосив Микола Поворозник.
Міська влада закликає киян не виходити з домівок та не пересуватися містом без нагальної потреби. Допомагати близьким, особливо людям похилого віку.
Місто живе в нових умовах – умовах воєнного стану і загрози. Закликаємо киян бути пильними! Про підозрілих людей, мародерів, одразу повідомляти правоохоронців та військових!
Нагадаємо, у Києві заборонено продаж алкогольних напоїв через мародерство.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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