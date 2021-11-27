Вночі та вранці 28 листопада в Києві оголошено перший рівень небезпечності

У столиці очікується туман, видимість 200-500 метрів.
У Києві вночі та вранці 28 листопада оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
У столиці очікується туман, видимість 200-500 м.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо, що зима 2021-2022 в Україні буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень. Так, середня місячна температура очікується на 2-3 градуси вище норми, що відповідає початку зими. Така температура може протриматися всю зиму з короткочасним похолоданням.
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