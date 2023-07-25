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Вночі силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва - КМВА

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Вночі силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва - КМВА

Ворог намагався атакувати Київ іранськими безпілотниками

Цієї ночі ворог атакував Київ ударними БпЛА.

Повітряна тривога у Києві тривала 3 години.

Про це інформує КМВА у повідомленні у соціальних мережах. 

Попередньо, противник застосував іранські баражуючі боєприпаси типу «Shahed”. Це вже шоста атака дронів на столицю за цей місяць. Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва.

"За інформацією на цю хвилину - в столиці обійшлося без жертв та руйнувань (дані оперативного зведення уточнюються, слідкуйте за можливими оновленнями). Подякуйте за безпеку бійцям протиповітряної оборони! Підтримуйте ЗСУ щодня!Допомагайте наближати мир в Україні після нашої Перемоги!", - наголосив Сергій Попко, начальник КМВА,

Нагадаємо, що раніше у Києві та Київській області була оголошена повітряна тривога

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