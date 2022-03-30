Вночі над Києвом збили кілька російських ракет — МВС

Ситуація зі злочинністю в столиці наразі на низькому рівні.

Над Києвом вночі збили кілька російських ракет. Наразі ситуація в місті контрольована.

Про це заявив радник глави МВС України Вадим Денисенко в ефірі українських телеканалів.

"У Києві, наскільки ми можемо наразі говорити, було збито кілька ракет, над столицею. Наразі ситуація уточнюється", - сказав він.

Денисенко також зазначив, що наразі в Києві криміногенна ситуація перебуває на низькому рівні.

"У Києві, якщо ми будемо говорити про криміногенну ситуацію, то вона у цілому на достатньо низькому рівні. Кримінальних злочинів у рази менше, ніж було у довоєнний час. Щодо воєнної ситуації – то кожен розуміє, що якщо тривога – то треба йти в укриття", — каже Денисенко.

За словами радника глави МВС, у столиці вдалося врегулювати ситуацію з блокпостами.

"Так, є черги при переході через мости київські. Але у цілому можемо говорити про те, що з блокпостами наразі ситуація більш-менш врегульована", - сказав радник глави МВС України.

Нагадаємо, на Київщині через авіаудари, які завдали російські окупанти, 29 березня сталося кілька пожеж на складах із продуктами харчування.

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