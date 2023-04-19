Вночі на Київщині спалахнули три вантажівки та заблокували рух до столиці, є жертви (фото)

На Київщині сталася масштабна пожежа за участю вантажних автомобілів.

У ніч проти 19 квітня у Київській області сталася масштабна пожежа – спалахнули три вантажних автомобіля, двоє людей загинули.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"Сьогодні вночі рятувальники Київщини ліквідували масштабну пожежу за участі трьох вантажівок, що призвело до зупинки руху у напрямку столиці. В одній із вантажівок транспортувався гас. На жаль, двоє людей загинули", - йдеться у повідомленні.

Наразі аварійні роботи завершено, рух дорогою відновлено.

Нагадаємо, у Києві маршрутник-наркоман перевозив пасажирів.

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