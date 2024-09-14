Вночі безпілотники атакували Київську область: які наслідки

Вночі проти 14 вересня російська окупаційна армія атакувала Київську область ударними безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків дронів.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Ворог не припиняє атакувати нашу область ударними дронами. Тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті цілі", - йдеться у повідомленні чиновника.

З його слів, постраждалих немає. Втім, внаслідок падіння уламків збитих БпЛАй зафіксовано пошкодження в двох районах області. В одному - пошкоджено два приватних будинки та господарчу споруду. В іншому – скління в багатоквартирному будинку та автомобіль.