Вночі безпілотники атакували Київську область: які наслідки

Вночі проти 1 серпня російська окупаційна армія атакувала Київську область ударними безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків дронів та відомо про потерпілих.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Другу ніч поспіль ворог атакує нашу область ударними дронами. В регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає", - йдеться у повідомленні.

Втім, за словами очільника ОВА, внаслідок падіння уламків збитих БпЛА поранення отримали дві людини. До лікарні було шпиталізовано чоловіка та жінку.

Крім того, наразі відомо про пошкодження щонайменше двох приватних будинків в одному з населених пунктів області. В будівлях пошкоджено покрівлю, фасади, а також вибиті вікна та двері. .

Як повідомлялося, під час однієї з повітряних тривог на Київщині працювала ППО. Окрім того, у Дніпрі та Запоріжжі було чутно звуки вибухиів.

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