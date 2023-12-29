Внаслідок ракетної атаки на Київщині поранено чоловіка та пошкоджено будинки: розпочато розслідування (фото)

У декількох районах Київщини зафіксовано падіння уламків на приватні будинки, через це здійнялися пожежі, пошкоджено автомобілі та лінії електромереж.

Внаслідок ракетної атаки на Київщині поранено чоловіка та пошкоджено житлові будинки - розпочато розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, 29 грудня 2023 року внаслідок ракетної атаки в декількох районах Київщини зафіксовано падіння уламків на приватні житлові будинки. Через це здійнялися пожежі. Пошкоджено автомобілі та лінії електромереж.

За попередніми даними травмовано чоловіка, йому надано медичну допомогу.

На місцях подій працюють екстрені служби, прокурори та слідчо-оперативні групи.

Нагадаємо, вранці 29 грудня збройні сили РФ завдали масового ракетного обстрілу по Україні. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та в Київ. Сили ППО відбили наймасованішу атаку з повітря.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили понад 100 ракет. "Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", — написав Володимир Зеленський.

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