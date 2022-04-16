Внаслідок ракетного удару по Києву загинула людина, є постраждалі - Кличко

Зранку, 16 квітня, Київ зазнав обстрілів у Дарницькому районі.
Вранці 16 квітня російські окупанти обстріляли Київ. Вибухи пролунали в Дарницькому районі та на околиці міста.
Внаслідок авіаудару в Дарницькому районі столиці загинула одна людина,також є кілька постраждалих, їх шпиталізували. Медики надають потерпілим необхідну допомогу.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Наші сили протиповітряної оборони роблять все можливе, аби захистити нас, але ворог – підступний і безжальний. Не таємниця, що один з російських генералів днями заявляв, що вони готові до ракетних атак по столиці України. І, як ми бачимо, – вони здійснюють такі обстріли", - зазначив він.
Нагадаємо, 16 квітня окупанти вдарили по Києву, вибухи пролунали в двох районах.
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