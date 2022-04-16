Внаслідок ракетного удару по Києву загинула людина, є постраждалі - Кличко

Внаслідок ракетного удару по Києву загинула людина, є постраждалі - Кличко

Зранку, 16 квітня, Київ зазнав обстрілів у Дарницькому районі.

Вранці 16 квітня російські окупанти обстріляли Київ. Вибухи пролунали в Дарницькому районі та на околиці міста.

Внаслідок авіаудару в Дарницькому районі столиці загинула одна людина,також є кілька постраждалих, їх шпиталізували. Медики надають потерпілим необхідну допомогу.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Наші сили протиповітряної оборони роблять все можливе, аби захистити нас, але ворог – підступний і безжальний. Не таємниця, що один з російських генералів днями заявляв, що вони готові до ракетних атак по столиці України. І, як ми бачимо, – вони здійснюють такі обстріли", - зазначив він.

Нагадаємо, 16 квітня окупанти вдарили по Києву, вибухи пролунали в двох районах.

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