Внаслідок ДТП у Києві ускладнений рух на Столичному шосе

Рух транспорту ускладнений у напрямку станції метро "Видубичі".
У Києві на Столичному шосе рух транспорту ускладнений через дорожньо-транспортну пригоду за участі п'яти автомобілів.
Про це Патрульна поліція Києва повідомляє у Telegram.
"На Столичному шосе ДТП за участю п'яти автомобілів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Житомирщині іномарка наїхала на візок із немовлям.
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