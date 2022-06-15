Внаслідок ДТП у Києві ускладнений рух на Столичному шосе

Внаслідок ДТП у Києві ускладнений рух на Столичному шосе

Рух транспорту ускладнений у напрямку станції метро "Видубичі".

У Києві на Столичному шосе рух транспорту ускладнений через дорожньо-транспортну пригоду за участі п'яти автомобілів.

Про це Патрульна поліція Києва повідомляє у Telegram.

"На Столичному шосе ДТП за участю п'яти автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Житомирщині іномарка наїхала на візок із немовлям.

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