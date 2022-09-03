Внаслідок бойових дій та агресії Росії на Київщині 13 дітей залишилися без батьків

Діти, які залишилися без батьків через російську агресію, перебувають під особливою опікою Київської обласної військової адміністрації. Влітку для них було організовано відпочинок як на території західних областей України, так і за кордоном. Частина з них на сьогодні досі перебуває на відпочинку.

Про це поінформувала пресслужба Київської ОВА.

Наразі вони проживають у сім’ях опікунів.

2 вересня голова Київської ОВА Олексій Кулеба зустрівся із цими дітьми та їхніми опікунами і привітав із початком нового навчального року.

"Попри війну та її жахливі наслідки, діти мають продовжувати навчання, а завдання дорослих – зробити їхнє життя безпечним та комфортним. Сьогодні дуже важливо дарувати світлі емоції всім дітям. Адже вони найбільше потребують нашої уваги та опіки", – зазначив Кулеба.

Зокрема, у цей день діти відвідали Київський планетарій, де переглянули фільм "Подорож сонячною системою", та отримали від КОВА пам’ятні подарунки.

Звертаючись до дітей на цій зустрічі, Кулеба закликав їх бути пильними, допомагати один одному і підтримувати у скрутну мить, а головне – не нехтувати правилами безпеки.

"У наших реаліях усі мають бути зібраними та відповідальними. Ви – наше майбутнє. Тож саме від вас залежить, якою наша країна буде завтра. Бажаю кожному з вас вдалого та безпечного навчального року", – сказав очільник КОВА.

Нагадаємо, у Київській області у селі Здвижівка (Бучанський район) знайшли тіло ще одного цивільного, якого закатувала російська армія. Чоловіку зав’язали руки, вдягнули на голову чохол і стратили.

Раніше, станом на середину липня, було відомо про 419 вбитих на території Бучанської громади мирних мешканців.

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