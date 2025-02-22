Внаслідок атаки БпЛА на Київщині загинув чоловік — КОВА

Смерть настала до прибуття медиків.
У Бориспільському районі Київщини внаслідок атаки ворожого ударного безпілотника загинув 60-річний чоловік.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
У повідомленні вказується, що смерть настала до прибуття медиків.
"Також унаслідок ворожої атаки в районі горить складське приміщення, ліквідація пожежі триває", - йдеться у повідомленні.
У КОВА повідомили, що пошкоджено вікна житлової багатоповерхівки та навчального закладу, що розташовані поруч.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 22 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що російські загарбники в ніч війська РФ вдарили дронами і балістичними ракетами.
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