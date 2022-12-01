Сунуть у розетки все, що мають: киян закликати не користуватися електрикою одразу після включення світла

Від перепадів напруги вибиває автоматика, тому електрика знову зникає.

Енергетики закликають киян не вмикати всі електроприлади одразу після того, як з'явилося світло.

Про це сказав генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Сьогодні обмеження споживання по Києву становило 580 МВт, а це вже майже графік. Відключалося трошки більше як 652 тисячі киян", - повідомив він.

Коваленко зауважив, що зараз значно частіше почали траплятися аварії. Причини цьому дві:

1. Кияни починають користуватися всіма електроприладами одразу після включення світла.

"По-перше, ми ще не повернулися до графіків, нам складно планувати. Тому після того, як світло подається, починають вмикати в розетки все. Автоматика вибиває від перепадів напруги, але про це нікому невідомо, всі продовжують думати, що це екстрене відключення. А потім трапляються історії, як вчора із трамваєм. Прикро, але картинка, яку створюють такі події, тільки на руку Росії. А потім розганяють різні ІПСО про погроми у Києві. Краще зверніться зайвий раз до ЖЕК/ОСББ, щоб вияснити причину", - зазначив він.

Тому Коваленко закликає киян не поспішати підключатися до мережі одразу після того, як електропостачання було відновлене.

2. Попри ввімкнене теплопостачання, люди все одно користуються електрообігрівачами. Ці прилади створюють неабияке навантаження на мережу.

"Тому не втомлюся повторювати: використовуйте електроенергію відповідально. На жаль, ми будемо мати регулярні відключення цієї зими", - підсумував гендиректор YASNO.

Зазначимо, що Сергій Коваленко очолює операційний холдинг D.Solutions (відомий під брендом Yasno), що входить до Групи ДТЕК і постачає українцям електроенергію.

Раніше мер Києва Віталій Кличко стривожив жителів столиці заявою про те, що місто може залишитися без централізованого опалення до весни в разі нових потужних обстрілів. Також він дав поради киянам на випадок повного блекауту.

Також у Києві запровадять "ручні відключення" електроенергії, щоб вимикати світло в будинках на лініях критичної інфраструктури, де раніше цього не відбувалося.

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