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Влучання уламків ворожого дрона у житловий будинок у Києві: що розповіли очевидці

Влучання уламків ворожого дрона у житловий будинок у Києві: що розповіли очевидці

Всі рятувальні служби виїхали на місце події / Фото: із соцмереж

Наразі - без жертв.

У ніч проти 10 січня 2025 року уламки ворожого дрона влетіли у багатоповерхівку у Києві у Солом'янському районі

Очевидці стверджують, що передовсім вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.

Також відбулося влучання у верхній поверх будівлі. Пожежа, яка виникла опісля влучання уламків безпілотника, начебто стихла сама собою, - йдеться у соцмережах. 

Наразі у Києві - відбій повітряної тривоги, проте вона оголошена у Київській області. 

Раніше повідомлялося, що на Київщині зафіксовані російські безпілотники: працювало ППО

Нагадаємо, внаслідок першого удар по Харкову 9 січня дрон влучив у цивільне підприємство в Немишлянському районі.

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