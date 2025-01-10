Влучання уламків ворожого дрона у житловий будинок у Києві: що розповіли очевидці

Наразі - без жертв.
У ніч проти 10 січня 2025 року уламки ворожого дрона влетіли у багатоповерхівку у Києві у Солом'янському районі.
Очевидці стверджують, що передовсім вибухи пролунали після оголошення повітряної тривоги.
Також відбулося влучання у верхній поверх будівлі. Пожежа, яка виникла опісля влучання уламків безпілотника, начебто стихла сама собою, - йдеться у соцмережах.
Наразі у Києві - відбій повітряної тривоги, проте вона оголошена у Київській області.
Раніше повідомлялося, що на Київщині зафіксовані російські безпілотники: працювало ППО.
Нагадаємо, внаслідок першого удар по Харкову 9 січня дрон влучив у цивільне підприємство в Немишлянському районі.
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