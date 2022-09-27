Влаштував вдома нарколабораторію: у росіянина в Києві вилучили кокаїну на 11 млн гривень (фото)

У Києві судитимуть 36-річного уродженця Росії, який влаштував вдома нарколабораторію і отримував мільйонні прибутки. У чоловіка вилучили два кілограми кокаїну на 11 млн гривень за цінами чорного ринку.

Про це повідомили в поліції Києва.

Зловмиснику загрожує 12 років в'язниці.

Вдома у чоловіка правоохоронці також вилучили лабораторне обладнання для виготовлення заборонених речовин. Його затримали.

Досудове розслідування завершено та направлено до суду для розгляду справи по суті. Тривають заходи зі встановлення інших учасників злочину.

Фото: Поліція Києва

Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, у Київській області викрито організацію, яка фінансувала країну-агресорку Росію.

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