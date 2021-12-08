Влаштував стрілянину біля магазину та втік: столичним правоохоронцям вдалося затримати зловмисника

У нього вилучили предмет, схожий на травматичний пістолет та направили на експертизу.
На столичній Оболоні, на вулиці Героїв Дніпра чоловік влаштував стрілянину біля магазину у відповідь на зауваження, а після чого втік. Згодом правоохоронцям вдалося затримати зловмисника.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"57-річний заявник розповів правоохоронцям, що у магазині зробив зауваження чоловіку, який грубо порушував громадський порядок та нецензурно висловлювався", - йдеться в повідомленні.
Натомість, за інформацією правоохоронців, невідомий дістав предмет, схожий на пістолет, та приставив його до голови потерпілого, а далі біля магазину здійснив постріли у повітря. Після чого сів у автомобіль та поїхав у невідомому напрямку.
"Потерпілий встиг записати номерний знак автівки та передав поліції", - зазначають у поліції.
Після чого оперативники встановили власника автівки, місце його проживання і затримали 23-річного зловмисника.
Зокрема, у нього вилучили предмет, схожий на травматичний пістолет та направили на експертизу.
Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 296 ККУ - хуліганство. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо:
У Києві чоловік отримав кулю в обличчя через зауваження. Вночі потерпілий попросив молодиків, аби вони не шуміли біля будинку, на що один із незнайомців здійснив постріли у бік заявника. Поліцейські швидко розшукали та затримали порушника. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.
Читайте також: