Влаштував стрілянину біля магазину та втік: столичним правоохоронцям вдалося затримати зловмисника

У нього вилучили предмет, схожий на травматичний пістолет та направили на експертизу.

На столичній Оболоні, на вулиці Героїв Дніпра чоловік влаштував стрілянину біля магазину у відповідь на зауваження, а після чого втік. Згодом правоохоронцям вдалося затримати зловмисника.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"57-річний заявник розповів правоохоронцям, що у магазині зробив зауваження чоловіку, який грубо порушував громадський порядок та нецензурно висловлювався", - йдеться в повідомленні.

Натомість, за інформацією правоохоронців, невідомий дістав предмет, схожий на пістолет, та приставив його до голови потерпілого, а далі біля магазину здійснив постріли у повітря. Після чого сів у автомобіль та поїхав у невідомому напрямку.

"Потерпілий встиг записати номерний знак автівки та передав поліції", - зазначають у поліції.

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Після чого оперативники встановили власника автівки, місце його проживання і затримали 23-річного зловмисника.

Зокрема, у нього вилучили предмет, схожий на травматичний пістолет та направили на експертизу.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 296 ККУ - хуліганство. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо:

У Києві чоловік отримав кулю в обличчя через зауваження. Вночі потерпілий попросив молодиків, аби вони не шуміли біля будинку, на що один із незнайомців здійснив постріли у бік заявника. Поліцейські швидко розшукали та затримали порушника. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

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