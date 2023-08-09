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Влаштував "кумівство": військкому одного з районів Києва вручили протокол про корупцію

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Влаштував "кумівство": військкому одного з районів Києва вручили протокол про корупцію

Військкому одного з районів Києва вручили підозру / Фото: МВС

Очільник одного із ТЦК столиці призначив на посаду до військкомату близьку особу, чим допустив конфлікт інтересів.

У Києві керівнику одного з районних ТЦК (військкоматів) вручили протокол про корупцію.

Про це повідомляє МВС.

За інформацією правоохоронців, керівник одного з районних у місті Києві ТЦК призначив на посаду до військкомату свою близьку особу. Таким чином він допустив конфлікт інтересів.

"Відповідно до чинного законодавства за правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачена адміністративна відповідальність. Тож стосовно посадовця склали адміністративний протокол за ч. 1 та 2 ст. 172-2 КупАП", – йдеться в повідомленні.

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За це передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 6800 гривень).

Раніше повідомлялося, що у Києві суд заарештував військкома Донецького обласного ТЦК, який організовував схеми збагачення для свого оточення.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав найрезонансніші випадки в військкоматах: побиття підлеглих, масштабні схеми для ухилення від мобілізації та незаконне збагачення військкомів

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Дата публікації
Перегляди
402
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