Влаштували геноцид на Київщині: розвідка оприлюднила список військових управління росгвардії по Хабаровському краю

В ГУР зазначили, що не всі з них дійдуть до суду, бо вже мертві.

Українська розвідка оприлюднила список військових управління росгвардії по Хабаровському краю, які брали участь у геноциді народу України у Київській області.

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України зазначили, що не всі з цих військовослужбовців РФ дійдуть до суду, бо вже мертві.

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"Кожен українець повинен знати їхні імена! ГУР МО України здобуло список військовослужбовців управління росгвардії по хабаровському краю, що брали участь у геноциді народу України в Київській області! Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує", - йдеться у повідомленні.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Нагадаємо, підрозділ російських спецпризначенців, що має досвід бойових дій в Сирії, у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя. У боях проти ЗСУ від 2 по 4 квітня цей підрозділ втратив близько 30 військовослужбовців. Відтак, надалі спецпризначенці вирішили не випробовувати долю.

Раніше розвідка повідомляла, що російські військові навмисно калічать себе, аби не йти на фронт.

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