У Києві 19-річна дівчина обікрала прес-аташе США в Україні: що їй за це загрожує

У Києві 19-річна дівчина обікрала прес-аташе США в Україні: що їй за це загрожує

За крадіжку вона може потрапити за грати на строк до трьох років.

У Києві повідомили про підозру у вчиненні злочину 19-річній дівчині, яка обікрала помічника аташе США в Україні.

Про це сьогодні, 1 липня, повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

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Як стало відомо, інцидент стався ще 26 червня. Помічник аташе США в Україні повідомила в поліцію, що у неї з сумки вкрали особисті речі.

Затримати підозрювану правоохоронцям вдалося лише через три дні — 29 червня. Виявилося, що грабіжник — 19-річна мешканка Закарпатської області. У неї з собою була частина вкрадених у чиновниці речей: дипломатична картка помічника аташе США, водійське посвідчення і банківські картки.

“Наразі дівчині повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 (“Крадіжка”) КК України. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу”, — повідомили в Київській міській прокуратурі.

Нагадаємо, що під Києвом поліція затримала дует серійних злодіїв, які викрали понад мільйон гривень.

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