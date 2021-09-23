Визначили 16 лікарень для пацієнтів з ускладненнями: як Київ готується до нових викликів COVID-19

Визначили 16 лікарень для пацієнтів з ускладненнями: як Київ готується до нових викликів COVID-19

Станом на 23 вересня завантаженість ліжок у лікарнях, визначених для госпіталізації пацієнтів з СОVID-19, – 20%.

Київ готується до нових викликів COVID-19.

На сьогодні у столиці визначено 16 закладів охорони здоров’я для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Про це під час сесії Київради повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, коментуючи посилення карантинних обмежень у зв’язку із введенням у Києві, як і в усій Україні, "жовтого" рівня епіднебезпеки.

"У цих закладах розгорнуто 4192 ліжка, 96% яких забезпечені централізованим киснем. Крім того, місто визначило дві резервні лікарні, які також зможуть приймати хворих на COVID-19 у разі загострення ситуації. А це ще 1118 додаткових ліжко-місць", – додала вона.

Зазначені заклади охорони здоров’я забезпечені необхідним медичним обладнанням та медикаментами.

Станом на 23 вересня завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим випадком СОVID-19, – 20%.

Одночасно Ганна Старостенко закликала киян вакцинуватися, адже це єдиний спосіб уберегтися від важного перебігу захворювання на COVID-19.

Так, на сьогодні у столиці працюють Центр масової вакцинації на Лівобережній, 117 пунктів щеплень на базі медичних закладів міста, вакцинальні центри у торгових та торговельно-розважальних центрах, а також 57 мобільних бригад, які вакцинують організовані колективи.

Зазначимо, що станом на сьогодні у Києві вже зроблено 1685799 щеплень, із них перша доза – 839732, друга – 846067. За останню добу було проведено майже 15 тисяч щеплень.

Нагадаємо, у Києві три виші перейшли на дистанційне навчання.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання