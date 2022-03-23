Військового РФ, який на Київщині зґвалтував жінку та вбив її чоловіка, могли ліквідувати ЗСУ - поліція

Інформацію про ліквідацію окупанта перевіряє поліція.

Військового РФ, який у Броварському районі Київської області, вбив чоловіка та зґвалтував жінку, могли ліквідувати Збройні сили України. Наразі ці дані перевіряє поліція.

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Про це повідомили в Нацполіції України.

Як зазначається, російський окупант застрелив господаря одного із будинків, а пізніше, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, здійснив наругу над 34-річною дружиною вбитого. Статевий злочин окупант чинив неодноразово, водночас погрожував жінці та її малолітній дитині розправою.

"Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу ґвалтівника. За оперативною інформацією покидька було ліквідовано військовими України, як ворога, який прибув на територію нашої держави у складі збройних сил РФ", - йдеться у повідомленні.

У поліції наголосили, щоб підтвердити це чи спростувати цю інформацію, потрібно провести процесуальні слідчі дії.

"Ми маємо пересвідчитись в тому, що потвора, яка познущалась над українською дівчиною не уникне відповідальності в разі якщо ще залишилась живою. Саме тому ґвалтівнику нині заочно оголосили про підозру щодо порушення законів та звичаїв війни, а також правоохоронці звернулись до суду з клопотанням про взяття військового злочинця під арешт. Мерзотник також буде оголошений через Інтерпол в міждержавний розшук. За цей огидний злочин російському військовому загрожує покарання до довічного позбавлення волі. Наразі жінка з дитиною перебувають в безпеці, їх життю та здоров'ю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

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