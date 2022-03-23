Військовий РФ зґвалтував жінку на Київщині: Офіс генпрокурорки повідомив про підозру

Військовий РФ зґвалтував жінку на Київщині: Офіс генпрокурорки повідомив про підозру

Окупанту повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Офіс генеральної прокурорки вперше повідомив про підозру у порушенні законів та звичаїв війни військовослужбовцю Російської Федерації через зґвалтування жінки у Київській області.

Прокурори Київщини встановили військовослужбовця РФ, який вбив беззбройного чоловіка та неодноразово ґвалтував його дружину.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова у Facebook.

"В одному із сіл Броварського району цей нелюд вдерся до приватного будинку та застрелив господаря. Після цього п‘яний окупант разом зі своїм співслужбовцем неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного мешканця, при цьому погрожуючи їй насильством та зброєю. Навіть погрожував її малолітній дитині, яка була разом з потерпілою", – повідомила Венедіктова.

Військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Його оголошено в розшук та до суду подано клопотання про затримання.

Нагадаємо, Венедіктова анонсувала міжнародну коаліцію з розслідування злочинів російських окупантів в Україні.

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