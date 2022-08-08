Чому Росія не бомбить історичний центр Києва: військовий експерт розповів

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чому центральна частина Києва та органи державної влади досі не стали об'єктами атак терористичної Росії, яка нищить інфраструктуру і вбиває цивільних людей в Україні.

Історичний центр Києва, на думку Жданова, несе в собі основу історії, яку росіяни, імовірно, вважають "своєю" і намагаються присвоїти собі.

Про це він розповів в інтерв'ю Politeka.

"Другий момент - там все будувалося з розрахунку на ядерний удар по Києву. Тому там бомби - не бомби, це не вирішить жодної проблеми. Одна справа, коли вони б'ють по промзонах або відкрито розташованих об'єктах інфраструктури. А інше - коли там є споруди, які розраховані на ядерний удар середньої потужності", - додав військовий експерт.

Раніше пропагандисти Путіна заявили, що Київ "проводить" військові навчання та "пускає" ракети у бік Тайваню.

Нагадаємо, на Київщині в колодязі знайшли тіло загиблого під час російської окупації.

Як повідомлялося, в Командування об'єднаних сил ЗСУ пояснили, чи зможуть окупанти просуватися на Київському напрямку.

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