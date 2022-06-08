Військовий експерт розповів, чому ППО не завжди збиває ракети, якими РФ бомбардує Київ

Коли Росія зазнає невдач на фронті, вона починає бомбардувати Київ.

В Україні немає ефективних систем протиракетної оборони, а тому росіянам вдається досягати своїх цілей.

Про це в інтерв'ю "Україна 24" сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Коли в України з'являються успіхи на фронті, а у РФ - великі невдачі, зокрема в тій самій Луганській області, починається серія ракетних ударів по Києву чи Київській області. Згадайте, як потопили ракетний крейсер "Москва", то Київ бомбили два дні поспіль. Тобто це схоже на системну відповідь з боку РФ та спроба нанести шкоду транспортній інфраструктурі", - сказав Жданов.

Військовий експерт зазначив, що в України є проблеми із визначенням ракет російських окупантів.

"Щодо ППО, то у нас немає протиракетних систем оборони. У нас є протиповітряна система оборони. І вона не завжди може впоратись з ракетами. Ефективність протиракетної оборони у тих комплексах, які є в Україні, дуже незначна. А тому велика частина ракет, на жаль, досягає своєї цілі. Іноді нам вдається збити їх на підльотах. Були такі випадки, коли удари були нанесені на заході та в центрі України, їх вдавалось збити. Там рівнинна місцевість і радари можуть бачити ці ракети з більшої відстані та встигають відреагувати. Їх же мало побачити, потрібно, щоб наша ракета встигла її перехопити", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, російські окупанти нещодавно випустили ракети по Києву, вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу. Військові злочинці РФ аргументували свій вчинок ще одним фейком: начебто там ремонтувалась військова техніка.

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