"Військові небезпечні": київський хостел не впустив речника ВМС ЗСУ та двох офіцерів

Військових відмовились обслуговувати, коли вони хотіли пообідати у закладі.
У Києві заклад Hostel Vshokoladi на розі проспекту Повітряних сил та вулиці Івана Огієнка відмовився обслуговувати військових. Трьох офіцерів не пустили у хостел, коли вони хотіли там пообідати, нібито через їх "небезпечність".
Про це повідомив представник ВМС України Дмитро Плетенчук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
"Військові небезпечні – каже дівчина на ресепшені хостелу Hostel Vshokoladi у Києві. Тому на моє прохання дати мені разом з двома поважними офіцерами в однострої пообідати в закладі нам відмовляють. На прохання дати телефон керівника також відмова і самовпевненість. Це особиста позиція чи власників, цікаво", – написав Плетенчук.
Речник додав, що на жаль частина суспільства досі вважає, що може "залишатися осторонь цієї війни".
"Вони не хочуть розуміти, що їм жити разом з нами. І це вони будуть адаптуватися під ветеранів, а не навпаки. Тим більше ми не обирали цю війну. Я вже не кажу про елементарну повагу. Я завжди намагаюся тримати себе в руках, бо мій ПТСР – це лайт версія того, через що пройшли штурмовики. Але у хлопців звісно може виникнути купа питань на кшталт "чи варто було їх захищати"", – зауважив Дмитро Плетенчук.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів ЗСУ.
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