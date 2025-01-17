"Військові небезпечні": київський хостел не впустив речника ВМС ЗСУ та двох офіцерів

У Києві заклад Hostel Vshokoladi на розі проспекту Повітряних сил та вулиці Івана Огієнка відмовився обслуговувати військових. Трьох офіцерів не пустили у хостел, коли вони хотіли там пообідати, нібито через їх "небезпечність".

Про це повідомив представник ВМС України Дмитро Плетенчук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Військові небезпечні – каже дівчина на ресепшені хостелу Hostel Vshokoladi у Києві. Тому на моє прохання дати мені разом з двома поважними офіцерами в однострої пообідати в закладі нам відмовляють. На прохання дати телефон керівника також відмова і самовпевненість. Це особиста позиція чи власників, цікаво", – написав Плетенчук.

Речник додав, що на жаль частина суспільства досі вважає, що може "залишатися осторонь цієї війни".

"Вони не хочуть розуміти, що їм жити разом з нами. І це вони будуть адаптуватися під ветеранів, а не навпаки. Тим більше ми не обирали цю війну. Я вже не кажу про елементарну повагу. Я завжди намагаюся тримати себе в руках, бо мій ПТСР – це лайт версія того, через що пройшли штурмовики. Але у хлопців звісно може виникнути купа питань на кшталт "чи варто було їх захищати"", – зауважив Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) уповноваженою Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів сімей воїнів ЗСУ.

Читайте також: