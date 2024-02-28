Військова допомога більше 5 млн грн - Оболонської РДА прозвітувала про результати роботи

27 лютого відбувся публічний звіт перед громадою та усією активною спільнотою Оболонського району про результати роботи районної державної адміністрації.

Голова адміністрації Кирило Фесик розповів, що основні зусилля та бюджет було спрямовано на облаштування укриттів, забезпечення безперешкодного доступу до них, а також проведення тромодернізаційних заходові.

“Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація за усіма об'єктивними показниками входить в ТОП 3 найефективніших бюджетних розпорядників міста Києва. Цей показник визначається не лише серед інших районів міста Києва, але й враховуючи результати освоєння у 2023 році всіх інших головних бюджетних розпорядників міста Києва”, - зазначив голова РДА.

Також, велика кількість зусиль була спрямована на допомогу військовим. За словами Кирила Фесика силами колективів адміністрації, закладів освіти, соціально-орієнтованого бізнесу та активних громадян, всього було надано військової допомоги більше 5 млн грн.

Серед військових підрозділів якими опікується Оболонська адміністрація: 129 та 244 батальйони ТРО Оболонського району, ІІІ окрема штурмова бригада, 3-й Батальйон Свобода Бригади швидкого реагування «Рубіж» НГУ та 206 батальйон ТРО.