Вийшов з дому і не повернувся: у Києві розшукують 21-річного хлопця (фото, прикмети)

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування хлопця, одразу повідомляйте на спецлінію "102" або га телефон Дніпровського УП ГУНП у м. Києві 0634458067.
У Києві розшукують 21-річного Богдана Ковальова, який у вівторок, 16 квітня, вийшов з дому і не повернувся.
Про це передає київська філія Пошуково-Рятувальної Волонтерської Асоціації.
Особливі прикмети:
- Зріст: 183 см
- Тілобудова: Худорлява.
- Волосся: коротке темне.
- Очі: карі.
- Був одягнений: червона куртка, сірі джинси і кросівки кольору хакі.
Останній раз хлопець виходив на зв'язок за адресою на Дарницькому бульварі, наразі його місцезнаходження невідоме. Зазначається, що хлопець потребує медичної допомоги.
Читайте провідні новини дня:
- "Мирний план" Трампа щодо закінчення війни в Україні: Буданов прокоментував
- Київ атакують вітрянка та кашлюк: що спричинило інфекції і чи зупинять навчання у школах
- Синоптики попереджають про сильні заморозки: де і коли суттєво знизиться температура