Вийшов з дому і не повернувся: у Києві розшукують 21-річного хлопця (фото, прикмети)

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування хлопця, одразу повідомляйте на спецлінію "102" або га телефон Дніпровського УП ГУНП у м. Києві 0634458067.

У Києві розшукують 21-річного Богдана Ковальова, який у вівторок, 16 квітня, вийшов з дому і не повернувся.

Про це передає київська філія Пошуково-Рятувальної Волонтерської Асоціації.

Особливі прикмети:

Зріст: 183 см

Тілобудова: Худорлява.

Волосся: коротке темне.

Очі: карі.

Був одягнений: червона куртка, сірі джинси і кросівки кольору хакі.

Останній раз хлопець виходив на зв'язок за адресою на Дарницькому бульварі, наразі його місцезнаходження невідоме. Зазначається, що хлопець потребує медичної допомоги.