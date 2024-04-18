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Вийшов з дому і не повернувся: у Києві розшукують 21-річного хлопця (фото, прикмети)

Вийшов з дому і не повернувся: у Києві розшукують 21-річного хлопця (фото, прикмети)

21-річний Богдан потребує медичної допомоги

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцеперебування хлопця, одразу повідомляйте на спецлінію "102" або га телефон Дніпровського УП ГУНП у м. Києві 0634458067.

У Києві розшукують 21-річного Богдана Ковальова, який у вівторок, 16 квітня, вийшов з дому і не повернувся.

Про це передає київська філія Пошуково-Рятувальної Волонтерської Асоціації.

Особливі прикмети:

  • Зріст: 183 см
  • Тілобудова: Худорлява.
  • Волосся: коротке темне.
  • Очі: карі.
  • Був одягнений: червона куртка, сірі джинси і кросівки кольору хакі.
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Останній раз хлопець виходив на зв'язок за адресою на Дарницькому бульварі, наразі його місцезнаходження невідоме. Зазначається, що хлопець потребує медичної допомоги.

Орієнтування поліції / ©
Орієнтування поліції

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