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Війна завдала довкіллю Києва та області збитків на понад 47 мільярдів гривень

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Війна завдала довкіллю Києва та області збитків на понад 47 мільярдів гривень

Фото: facebook.com/Максим Кудимець

Найбільшої шкоди зазнало атмосферне повітря внаслідок горіння нафтобаз, торгівельних складів та об’єктів енергетичної інфраструктури.

Війна за 10 місяців завдала довкіллю Києву та області збитків на 47 мільярдів 483 мільйони гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Столичного округу.

На жаль, навколишнє середовище є мовчазною жертвою збройних конфліктів.

Зокрема, земельним ресурсам Столичного регіону завдано збитків на 669 мільйонів гривень внаслідок засмічення та забруднення через руйнування, спричинені військовою агресією рф.

З перших днів повномасштабного вторгнення рф Державна екологічна інспекція Столичного округу розпочала роботу з фіксації злочинів окупанта проти довкілля.

Вже у квітні 2022 року здійснили перші огляди місць, де ворожі снаряди завдали найбільшої шкоди навколишньому середовищу.

© Державна екологічна інспекція України
Фото: Державна екологічна інспекція України

Після деокупації екоінспектори Столичного округу в рамках залучень до кримінальних проваджень здійснюють регулярні виїзди на місця військових екозлочинів на території Київської області та Києва.

Лише пожежа від обстрілу складів під Києвом завдала понад 32 мільйони гривень збитків довкіллю України. Тоді в повітря потрапили 10 тисяч тонн шкідливих речовин.

© Sasha Semenyuta / Facebook
Фото: Sasha Semenyuta / Facebook

А ракетна атака росіян 10 жовтня 2022 року завдала збитків столичному парку Шевченка на понад 2,25 мільйона гривень. Внаслідок обстрілів були знищені шість дерев породи каштан і береза, 106,4 кв. м. газону та пошкоджені ще п'ять каштанів.

Нагадаємо, що у ніч проти 30 грудня РФ атакувала Україну дронами-камікадзе. За інформацією від сил протиповітряної оборони, сім ворожих дронів-камікадзе йшли на КиївДва збили на підльоті до столиці, ще п'ять - над Києвом.

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Дата публікації
Перегляди
36
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