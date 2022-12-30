Війна завдала довкіллю Києва та області збитків на понад 47 мільярдів гривень

Війна за 10 місяців завдала довкіллю Києву та області збитків на 47 мільярдів 483 мільйони гривень.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Столичного округу.

На жаль, навколишнє середовище є мовчазною жертвою збройних конфліктів.

Також читайте Синоптикиня розповіла, коли до України повернуться морози

Зокрема, земельним ресурсам Столичного регіону завдано збитків на 669 мільйонів гривень внаслідок засмічення та забруднення через руйнування, спричинені військовою агресією рф.

З перших днів повномасштабного вторгнення рф Державна екологічна інспекція Столичного округу розпочала роботу з фіксації злочинів окупанта проти довкілля.

Вже у квітні 2022 року здійснили перші огляди місць, де ворожі снаряди завдали найбільшої шкоди навколишньому середовищу.

Фото: Державна екологічна інспекція України

Після деокупації екоінспектори Столичного округу в рамках залучень до кримінальних проваджень здійснюють регулярні виїзди на місця військових екозлочинів на території Київської області та Києва.

Лише пожежа від обстрілу складів під Києвом завдала понад 32 мільйони гривень збитків довкіллю України. Тоді в повітря потрапили 10 тисяч тонн шкідливих речовин.

Фото: Sasha Semenyuta / Facebook

А ракетна атака росіян 10 жовтня 2022 року завдала збитків столичному парку Шевченка на понад 2,25 мільйона гривень. Внаслідок обстрілів були знищені шість дерев породи каштан і береза, 106,4 кв. м. газону та пошкоджені ще п'ять каштанів.

Нагадаємо, що у ніч проти 30 грудня РФ атакувала Україну дронами-камікадзе. За інформацією від сил протиповітряної оборони, сім ворожих дронів-камікадзе йшли на Київ. Два збили на підльоті до столиці, ще п'ять - над Києвом.

Зеленський за 29 грудня: із кожним ракетним ударом Росія лише глибше заганяє себе в глухий кут

Читайте також: