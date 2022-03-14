Війна Росії проти України: оприлюднено фото, як кияни ночують у метро, ховаючись від артобстрілів та бомбардувань

Від цих світлин просто стискається серце.
Оприлюднено фото, як кияни ночують у метро, ховаючись від обстрілів та бомбардувань.
Від цих фото просто стискається серце.
Світлини опублікував радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Telegram.
"Київське метро. Не знаю, як до цього можна звикнути", - написав Геращенко.
Нагадаємо, 14 березня у небі над Києвом засоби протиповітряної оборони збили російську крилату ракету. Уламки впали на будинок на Куренівці.
Крім того, російські окупанти 14 березня зранку у Києві обстріляли завод "Антонов", внаслідок чого виникла пожежа. За попередньою інформацією, жертв немає.
Також у результаті влучання невідомого об'єкту в багатоповерхівку в Оболонському районі Києва загинули щонайменше дві особи. Пошукові роботи тривають.
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