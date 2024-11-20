Виїзд за кордон за 58 тис. дол.: в Києві викрили ділків, які за гроші допомогали ухилянтам

Їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі.

В Києві затримали двох чоловіків, які за 58 тисяч доларів обіцяли призовникам "працевлаштування" в друкарні з подальшим виїздом за кордон.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

19 та 35-річні кияни представилися працівниками фірми з виготовлення поліграфії і пропонували військовозобов’язаним працевлаштування з метою виїзду на робочі відрядження. Вартість "послуг" включала не лише фальшиві документи, що підтверджували непридатність до служби, а й можливість виїзду за межі країни.

Затриманий / Фото: Поліція Києва / Facebook

Затриманий / Фото: Поліція Києва / Facebook

Затримання ділків в Києві

Затримання ділків в Києві / Фото: Поліція Києва / Facebook

Правоохоронці затримали зловмисників, вилучивши в них гроші, мобільні телефони та автомобілі. За скоєне їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві автомобіль на пішохідному переході на смерть збив жінку.

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