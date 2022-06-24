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Виїхати з України за 10 тис. доларів: у Києві викрили схему з підробки документів (фото)

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Виїхати з України за 10 тис. доларів: у Києві викрили схему з підробки документів (фото)

Фото: Прокуратура міста Києва

Чоловік через месенджер шукав клієнтів та пропонував їм підроблені довідки, що дають право на перетин державного кордону, а також щодо непридатності до несення військової служби.

У Києві викрили 50-річного чоловіка, який підробляв посвідчення волонтера для незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану. Його послуги коштували від 10 тисяч доларів.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Чоловік шукав клієнтів у месенджері Telegram. Він пропонував виготовлення довідки про членство у міжнародній громадській організації та зайняття волонтерською діяльністю з подальшим внесенням до спеціальної бази даних, що надає право на перетин державного кордону як волонтеру.

Також зловмисник підробляв документи щодо непридатності до несення військової служби.

Його затримали під час отримання чотирьох тисяч доларів за виготовлене посвідчення волонтера. Досудове розслідування по справі триває.

Нагадаємо, У Києві затримали росіянина, який прикидався українцем. Чоловік змінював місця проживання, користувався різними автівками та носив форму військового формування.

© Прокуратура міста Києва
Фото: Прокуратура міста Києва
© Прокуратура міста Києва
Фото: Прокуратура міста Києва

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