Виїхати з України за 10 тис. доларів: у Києві викрили схему з підробки документів (фото)

Виїхати з України за 10 тис. доларів: у Києві викрили схему з підробки документів (фото)

Чоловік через месенджер шукав клієнтів та пропонував їм підроблені довідки, що дають право на перетин державного кордону, а також щодо непридатності до несення військової служби.

У Києві викрили 50-річного чоловіка, який підробляв посвідчення волонтера для незаконного виїзду за кордон під час воєнного стану. Його послуги коштували від 10 тисяч доларів.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Чоловік шукав клієнтів у месенджері Telegram. Він пропонував виготовлення довідки про членство у міжнародній громадській організації та зайняття волонтерською діяльністю з подальшим внесенням до спеціальної бази даних, що надає право на перетин державного кордону як волонтеру.

Також читайте Зґвалтування під час війни: у Києві розпочався перший судовий процес над російським окупантом

Також зловмисник підробляв документи щодо непридатності до несення військової служби.

Його затримали під час отримання чотирьох тисяч доларів за виготовлене посвідчення волонтера. Досудове розслідування по справі триває.

Нагадаємо, У Києві затримали росіянина, який прикидався українцем. Чоловік змінював місця проживання, користувався різними автівками та носив форму військового формування.

Фото: Прокуратура міста Києва

Фото: Прокуратура міста Києва

У Києві нарешті заборонили феєрверки і гучну музику

Читайте також: