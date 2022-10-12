Віялових відключень може не бути: у Києві та центральних областях стабілізували електромережу

Відключення електрики все ще будуть у Харківській, Сумській та Полтавській областях

У Києві та центральних областях України стабілізували електромережу. Це означає, що найближчим часом у регіоні може більше не бути віялових відключень.

Про це йдеться у заяві "Укренерго".

Наразі в столиці та центральних областях України енергетикам вдалось стабілізувати енергомережу. Це означає, що в цих регіонах може більше не бути віялових відключень, проте жителів закликають економити електрику.

"Просимо всіх споживачів прямо зараз підходити до споживання електроенергії ощадливо: вимкніть зайві електроприлади вранці та ввечері, коли споживання електроенергії найбільше. Це знизить навантаження на мережі і полегшить роботу енергетиків, які відновлюють їх", - йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що ракетні обстріли енергетичної інфраструктури пошкодили багато важливого обладнання. А тому поки залишаються графіки аварійних обмежень в Харківській, Сумській та Полтавській областях.

Ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України

Російські окупанти масовано обстріляли енергетичну інфраструктуру України. Через це у Києві 11 жовтня розпочались віялові відключення електрики.

Очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що у зв'язку з масованими обстрілами РФ в Україні можуть бути віялові відключення електрики протягом кількох днів.

Також росіяни обстріляли енергетичну інфраструктуру Львівщини. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що через обстріли в області можливі віялові відключення.

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