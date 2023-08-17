Вивозили жінок в борделі Ізраїлю: на Київщині ліквідовано міжнародний канал торгівлі людьми (фото, відео)

На Київщині перекрили канал торгівлі людьми.

Про це повідомляє поліція Київщини.

"41-річний організатор розміщував оголошення в Telegram-каналах про роботу для українок віком від 18 до 35 років для заняття проституцією в Ізраїлі. Користуючись уразливим станом та потребою в грошах, чоловік вербував дівчат", - йдеться у повідомленні.

Працівники управління міграційної поліції на одному з прикордонних пунктів пропуску Львівської області завадили вивезенню громадянки України для надання послуг сексуального характеру.

Щоденний заробіток організатора каналу становив понад 1,5 тисячі доларів.

Також зловмисник допомагав з оформленням документів для виїзду за кордон.

Поліцейські провели три санкціоновані обшуки та вилучили грошові кошти, банківські картки, зошити з чорновими записати та інші речові докази.

Речові докази

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі, за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратори, повідомили чоловіку про підозру за фактом торгівлі людьми (ч.2 ст.149 ККУ). Тепер він може провести до 12 років за ґратами.

Сексуальна експлуатація жінок: Поліцейські Київщини перекрили канал торгівлі людьми 41-річний організатор розміщував оголошення в Telegram-каналах про роботу для українок віком від 18 до 35 років для заняття проституцією в Ізраїлі. Користуючись уразливим станом та потребою в грошах, чоловік вербував дівчат. Працівники управління міграційної поліції на одному з прикордонних пунктів пропуску Львівської області завадили вивезенню громадянки України для надання послуг сексуального характеру. Щоденний заробіток становив понад 1,5 тисячі доларів. Також зловмисник допомагав з оформленням документів для виїзду за кордон. Поліцейські провели три санкціоновані обшуки та вилучили грошові кошти, банківські картки, зошити з чорновими записати та інші речові докази. Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі, за процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратори, повідомили чоловіку про підозру за фактом торгівлі людьми [ч.2 ст.149 ККУ]. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі. УНІАН Погляд Київщина - інформаційна агенція Телеканал "Прямий" Факти тижня Моя Київщина Опубліковано Поліція Київської області Четвер, 17 серпня 2023 р.

Нагадаємо, на Київщині затримали кінолога, який служив окупантам.

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