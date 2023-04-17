Вивозили з домашніми улюбленцями та речами: у Вишгородському районі евакуювали родини з підтоплених будинків (фото, відео)

Тих, хто вирішив залишитись вдома, рятувальники забезпечили продуктами харчування і питною водою.

У Вишгородському районі Київщини евакуювали родини з підтоплених будинків.

Рятувальники надають допомогу мешканцям Київської області, які постраждали від підтоплення.

Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Київській області.

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17 квітня у селі Осещина Вишгородського району, фахівці Служби порятунку у складі водолазного відділення здійснили евакуацію місцевих мешканців з будинків, де рівень води став критичним.

"Господарів, які прийняли рішення залишити свої помешкання, рятувальники вивозили на суходіл з домашніми улюбленцями і речами на спеціальній техніці ДСНС. Тих, хто вирішив залишитись вдома, рятувальники забезпечили продуктами харчування і питною водою", - йдеться у повідомленні.

За словами бійців ДСНС, місцевість постійно перебуває під пильним моніторингом, аби тримати ситуацію під контролем. Рятувальники слідкують за обстановкою і не допускають виникнення нещасних або трагічних випадків.

Нагадаємо, у зв’язку з паводком на Київщині оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

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