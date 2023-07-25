Вивів дитину з аутизмом за межі заходу: у Києві спалахнув скандал через вчинок охоронця

У Києві під час ярмарку українських брендів "Всі. Свої" охоронець вивів дитину з аутизмом за межі заходу.

Про інцидент повідомила психологиня Світлана Абалова, яка є матір'ю дитини з аутизмом.

За словами жінки, вона разом з дітьми підійшла на терасу, щоб купити смаколиків "для підзарядки".

"Діти чекали: донька розмовляла, Марк ходив туди-сюди під музику на терасі, поки я на відстані кілька метрів робила замовлення. Обертаюсь, а Марка немає, ми подумали, що він пішов до вбиральні і чекали на нього. Аж поки не стало дивно, що його немає", – згадує Світлана.

Вона наголошує, що знайшла свого сина за межами маркету на вулиці Десятинній.

"Його вивели і не впускали, бо цитую: "Він ходить і засмучує людей цим", – розповідає мати.

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Згодом охоронець також не пускав жінку з сином назад до маркету та залякував її. При тому, що донька Світлани лишилась всередині. Жінка наголошує, що подібні дії є порушеннями базових прав людини.

"Усвідомлюючи, що син має особливості розвитку, його вивели силоміць з будівлі, чим насправді піддали його ризику. Пощастило, що він добре розуміє правила поведінки на вулиці та не пішов собі кудись, при цьому ніхто не намагався знайти мене для пояснень. І це порушує безбар‘єрність", – каже Світлана.

Після вчинку охоронця, розповідає Світлана, син був засмучений і, на щастя, просто сів під дерево.

Згодом бренд перепросив перед Світланою. Представники маркету "Всі. Свої" зазначили, що ця ситуація неприпустима.

"Один з охоронців, з яким ми співпрацювали в межах івенту, жахливо повівся із сином пані Світлани, вивівши його з маркету неправомірно та безпідставно, тим самим потенційно наразивши на небезпеку. Нам неймовірно прикро, соромно та болісно, що це не просто трапилося на локації наших маркетів, а що така поведінка для когось досі допустима", - написали представники маркету.

У бренді "Всі. Свої" розповіли, що припинили роботу з цим підрядником та готові сприяти роботі правоохоронців, якщо Світлана Абалова подасть заяву до поліції.

"Наша команда намагається сконтактувати з пані Світланою, аби перепросити особисто. Розуміємо, що в такій ситуації наших вибачень замало, втім, якщо пані Світлана дозволить, спробуємо загладити провину", – додали в маркеті.

Нагадаємо, очевидці зняли на відео момент, як батько відчайдушно намагався проникнути до своєї машини після того, як випадково замкнув ключі та дитину всередині у шалену спеку.

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