Витягнули із заблокованого ліфта: надзвичайники показали відео порятунку дівчини в охопленому вогнем бізнес-центрі

Пожежа виникла на даху будівлі.

Під час пожежі в бізнес-центрі "Колізей" у Києві в суботу, 4 вересня, врятували 16-річну дівчину. Вона опинилася в заблокованому ліфті. Відео порятунку оприлюднила ДСНС.

На відео видно, як надзвичайники відчиняють двері ліфта та дістають із кабіни, яка застрягла між сьомим та восьмим поверхами, дівчину.

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, пожежа в бізнес-центрі "Колізей" на Ососкорках у Києві сталася близько 18:00 суботи, 4 вересня. Вогнем було охоплено 100 квадратних метрів даху. Пожежу ліквідували о 19:30. До гасіння було залучено 40 бійців ДСНС України та 9 одиниць техніки. Причину виникнення вогню з’ясовують.

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