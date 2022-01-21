Витратять майже 800 млн: Хрещатик у Києві ремонтуватимуть цілий рік

Ремонт триватиме рік.
У Києві в 2022 році капітально відремонтують центральну вулицю Хрещатик. На роботи, які триватимуть аж 12 місяців, витратять понад 790 мільйонів гривень.
Документ про затвердження проєкту ремонту опублікували на сайті КМДА.
У ньому йдеться, що на капітальний ремонт магістральної вулиці загальноміського значення знадобиться 790 126 374 гривень. Довжина вулиці в межах робіт - 1 165 метрів.
Нагадаємо, що ремонт вулиці Хрещатик анонсував мер Києва Віталій Кличко. Очільник столиці казав, що це буде коштувати понад 1 мільярд гривень, з урахуванням всіх переходів, заміни плитки та висадження каштанів.
"Хрещатик буде абсолютно "старим новим" Хрещатиком", – розповів Кличко.
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