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Витратять майже 800 млн: Хрещатик у Києві ремонтуватимуть цілий рік

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Витратять майже 800 млн: Хрещатик у Києві ремонтуватимуть цілий рік

КМДА

Ремонт триватиме рік.

У Києві в 2022 році капітально відремонтують центральну вулицю Хрещатик. На роботи, які триватимуть аж 12 місяців, витратять понад 790 мільйонів гривень.

Документ про затвердження проєкту ремонту опублікували на сайті КМДА.

У ньому йдеться, що на капітальний ремонт магістральної вулиці загальноміського значення знадобиться 790 126 374 гривень. Довжина вулиці в межах робіт - 1 165 метрів

Нагадаємо, що ремонт вулиці Хрещатик анонсував мер Києва Віталій Кличко. Очільник столиці казав, що це буде коштувати понад 1 мільярд гривень, з урахуванням всіх переходів, заміни плитки та висадження каштанів.

"Хрещатик буде абсолютно "старим новим" Хрещатиком", – розповів Кличко.

© КМДА
КМДА
© КМДА
КМДА

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