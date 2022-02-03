Витратять 319 млн гривень: у Києві закуплять електричні автобуси

Місто планує закупити 17 транспортних засобів.
Комунальне підприємство "Київпастранс" оголосило тендер на закупівлю міських електричних автобусів. На них планують витратити понад 319 млн гривень.
Про це повідомили на сайті Prozorro.
У тендері йдеться, що місто планує закупити 17 мототранспортних засобів для перевезення 10 і більше осіб. Крім того, до автобусів необхідні чотири зарядних станції прискореного типу і дев'ять зарядних станцій тривалого циклу.
Період постачання - до 31 грудня 2022 року.
Нагадаємо, що на 21 кілометрі автодороги Київ - Ковель на Київщині зіткнулися маршрутка РУТА та вантажівка Volvo. В аварії є постраждалі.
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