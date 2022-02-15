Витратив тисячі гривень: на Київщині чоловік вкрав банківську картку і пішов по магазинам (відео)

Витратив тисячі гривень: на Київщині чоловік вкрав банківську картку і пішов по магазинам (відео)

Зловмиснику загрожує 3 роки позбавлення волі.

У місті Бровари під Києвом чоловік викрав банківську картку і пішов по магазинам. Він встиг розплатитися чотири рази і витратив 4 062 гривні.

Про це 15 лютого повідомила пресслужба Національної поліції Київської області.

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До правоохоронців звернувся 46-річний чоловік, який повідомив, що з його картки невідомі зняли гроші. Він пояснив, що не помітив, коли картка зникла.

Поліцейські вивчили відео з камер спостереження та встановили особу зловмисника. Ним виявився 34-річний безробітний, який раніше був судимий за грабіж.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 357 Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Києві на проспекті Науки чоловік зайшов до магазину квітів, вхопив букет і втік. Подія сталася ввечері 14 лютого, у День закоханих.

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