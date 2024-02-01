Авіатроща у Броварах: мешканець Київщини заволодів карткою загиблого члена екіпажу та витрачав гроші на онлайн-розваги

Про списання коштів з поточного та кредитного рахунків стало відомо під час оформлення спадщини загиблого.

Мешканець Київщини заволодів банківською карткою загиблого члена екіпажу в авіакатастрофі в Броварах. Гроші знімав у банкоматі, касах магазинів та витрачав на онлайн-розваги.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомлено про підозру чоловіку за фактами крадіжки та привласнення офіційного документа (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України).

За даними слідства, у січні 2023 року після авіакатастрофи в Броварах, підозрюваний прийшов на місце події. Скориставшись скупченням людей, які надавали допомогу постраждалим, він привласнив мобільний телефон і візитницю з банківською карткою одного із загиблих членів екіпажу.

"За допомогою телефону загиблого підозрюваний отримав доступ до його рахунків. Гроші знімав у банкоматі, касах магазинів та витрачав на онлайн-розваги. Сума завданих збитків встановлюється. Про списання коштів з поточного та кредитного рахунків стало відомо під час оформлення спадщини. Дружина загиблого звернулась із заявою до правоохоронців", - повідомили у прокуратурі.

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу

До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, слідство назвало причини авіакатастрофи з керівництвом МВС у Броварах.

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