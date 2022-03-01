Віталій Кличко розповів про роботу Гуманітарного штабу: Приєднуватись можуть всі, хто може допомагати

Віталій Кличко розповів про роботу Гуманітарного штабу: Приєднуватись можуть всі, хто може допомагати

Лідер «УДАРу», мер Києва Віталій Кличко повідомив про створення електронної платформи Гуманітарного штабу Києва, до роботи якого можуть приєднуватись всі, хто може допомагати.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Столиця робить все для забезпечення всім необхідним наших захисників, бійців тероборони та киян, яким потрібна допомога. Питання із забезпечення військових ми вирішили, тепер повинні забезпечити їх рідних і близьких, мешканців столиці, які залишились вдома або перебувають в укриттях. Саме для цього працює Гуманітарний штаб, який має досвід ефективної роботи в період першого локдауну під час пандемії коронавірусу. Штаб створив електронну платформу, через яку всі, в кого є можливість, можуть приєднатись зі своїми пропозиціями щодо підтримки міста», - заявив Кличко.

За його словами, штаб вирішуватиме питання забезпечення медикаментами, продуктами, предметами першої необхідності передовсім одиноких людей похилого віку, людей з інвалідністю, матерів з маленькими дітьми тощо. Кожен киянин може обрати напрямок, за яким він може допомогти:

- Медикаменти та ліки

- Продукти харчування

- Предмети першої необхідності

- Логістичні послуги

- Людські ресурси (волонтери)

«Я закликаю всіх, хто хоче і може надати допомогу, відгукнутися. Ми повинні захистити киян і забезпечити необхідним тих мешканців міста, які сьогодні найбільше потребують допомоги. Для збору допомоги і наповнення фонду я звернувся до великого та середнього бізнесу, міжнародних організацій, іноземних партнерів Києва та України. Бізнес вже почав допомагати, надсилають гуманітарну допомогу і європейські та деякі українські міста», - підкреслив Кличко.

Контакти гуманітарного штабу та основний список потреб тут: https://potreby.kyivcity.gov.ua/