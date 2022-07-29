Віталій Кличко передав міським службам партію пожежно-рятувальних машин та карет швидкої допомоги  

Про це повідомляє сайт КМДА.

"Сьогодні, дякуючи нашим іноземним друзям та партнерам, які підтримують Україну та Київ у боротьбі з російським агресором, столиця отримала спецавтомобілі та спорядження. Йдеться про 12 пожежних та пожежно-рятувальних автомобілів і 7 карет швидкої допомоги від німецьких і польських партнерів. А також рятувальне спорядження зі Швейцарії", - сказав Кличко.

Зокрема, мер Києва передав рятувальникам 2 нові та надсучасні автомобілі Renault для пінного гасіння пожеж. Німецькі партнери зібрали кошти на ці автомобілі, а поляки забезпечили їхнє виробництво у найкоротші терміни. Ще 7 пожежних авто столиці передало місто-побратим Києва – Лейпциг. А 3 спецавто передали громади невеликих німецьких міст.

Також як допомогу від міст-побратимів, Київ отримав 7 карет швидкої допомоги: 5 від міста Гамбурга та 2 – від Лейпцига.

"Тепер наше місто стало ще більш оснащеним, що стосується захисту від пожеж, зокрема внаслідок ракетних обстрілів. Адже сьогодні, в умовах війни, нам вкрай важливо швидко та ефективно реагувати, аби врятувати життя людей. І місто Київ робить усе, що може, аби наші служби були забезпечені всім необхідним", – сказав Віталій Кличко.