Вистрілив в обличчя коханій і втік: під Києвом затримали одесита, який чотири роки ховався від слідства

Потерпіла вижила, але пережила декілька серйозних операцій.
Під Києвом затримали одесита, який вистрілив в обличчя коханій і втік.
Чоловік чотири роки переховувався від слідства.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.
"Подія сталася у жовтні 2018 року в одному з офісів одеської служби таксі. 30-річний водій прийшов на робоче місце до диспетчера — 34-річної дівчини, в яку був закоханий без взаємності. Чоловік мав із собою травматичну зброю. Коли жінка у відповідь на залицяння відмовила, тричі вистрілив їй в обличчя та втік", - йдеться у повідомленні поліції.
Потерпіла вижила, але пережила декілька серйозних операцій.
Увесь цей час її кривдник перебував у розшуку.
Чоловік дістав документи на інше ім’я, оселився і мешкав у селі Крюківщина на Київщині. Доки його не викрили працівники сектору карного розшуку поліції Бучанщини.
Зібравши необхідну інформацію про злочинця, оперативники "призначили йому зустріч" та затримали. Тепер фігуранта передадуть ініціаторові розшуку — поліції Одеси, де за фактом замаху на умисне вбивство (ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ) слідчі проводять досудове розслідування.
Зловмисникові загрожує до 15 років за ґратами.
Нагадаємо, у Києві викрито злочинну схему переправлення призовників до Молдови.
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