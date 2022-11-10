Вистрілив в обличчя коханій і втік: під Києвом затримали одесита, який чотири роки ховався від слідства

Під Києвом затримали одесита, який вистрілив в обличчя коханій і втік.

Чоловік чотири роки переховувався від слідства.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Подія сталася у жовтні 2018 року в одному з офісів одеської служби таксі. 30-річний водій прийшов на робоче місце до диспетчера — 34-річної дівчини, в яку був закоханий без взаємності. Чоловік мав із собою травматичну зброю. Коли жінка у відповідь на залицяння відмовила, тричі вистрілив їй в обличчя та втік", - йдеться у повідомленні поліції.

Потерпіла вижила, але пережила декілька серйозних операцій.

Увесь цей час її кривдник перебував у розшуку.

Чоловік дістав документи на інше ім’я, оселився і мешкав у селі Крюківщина на Київщині. Доки його не викрили працівники сектору карного розшуку поліції Бучанщини.

Зібравши необхідну інформацію про злочинця, оперативники "призначили йому зустріч" та затримали. Тепер фігуранта передадуть ініціаторові розшуку — поліції Одеси, де за фактом замаху на умисне вбивство (ст. 15, ч. 1 ст. 115 ККУ) слідчі проводять досудове розслідування.

Зловмисникові загрожує до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, у Києві викрито злочинну схему переправлення призовників до Молдови.

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