Вистрілив дружині в голову: у Київській області чоловік втік після злочину

Вистрілив дружині в голову: у Київській області чоловік втік після злочину

У селі Саливонки 41-річний чоловік напав на дружину з ножем, погрожував розправою, а потім дістав рушницю і вистрілив.

Після злочину він втік.

Про це повідомили у поліції Київської області.

"Після пострілу нападник усвідомив, що накоїв, кинувся тікати, ще й спробував приховати злочин, жбурнувши рушницю у криницю. Ми ввели спецоперацію і "гарячим слідом" затримали стрільця", – сказав очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Зловмисник ховався за територією колишньої ферми. Оперативники затримали зловмисника і з’ясували обставини нападу. Він зізнався, що вистрілив у цивільну дружину через побутовий конфлікт, а потім вирішив позбутись зброї. Поліцейські оглянули колодязь і вилучили зброю та набої.

Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Тепер чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області ревнивий чоловік забив до смерті співмешканку.

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