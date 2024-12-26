Вистрибнув з балкона багатоповерхівки: у Києві чоловік довів до самогубства 18-річного хлопця своєї падчерки

37-річний чоловік принижував хлопця, знущався з нього, погрожував, а потім змусив його облити себе зеленкою та поголити волосся на голові.

У Києві чоловік довів до самогубства 18-річного хлопця своєї падчерки. Хлопець не витримав знущань та принижень і вистрибнув з балкона багатоповерхівки.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

"Прокурорами Деснянської окружної прокуратури м. Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовноно 37-річного киянина за обвинуваченням у грабежі (ч. 4 ст. 186 КК України) та доведенні до самогубства 18-річного хлопця (ч. 1 ст. 120 КК України)", – йдеться у повідомленні.

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Досудовим розслідуванням встановлено, що 37-річний чоловік, побачивши на телефоні падчерки фото інтимного характеру з її хлопцем, з яким дівчина перебувала у тривалих стосунках, вирішив з ним зустрітись.

На зустрічі, на яку він запросив хлопця під вигаданим приводом, чоловік принижував хлопця, знущався з нього морально, звинувачував у розпусних діях щодо дівчини, зґвалтуванні, розповсюдженні порнографії, погрожував йому кримінальною відповідальністю, вимагав негайно поїхати з Києва.

Далі, щоб читати переписку хлопця та видалити фото, чоловік силою відібрав у нього телефон. Після цього змусив хлопця повідомити пароль від телефону. З його номера він телефонував рідним, знайомим та дискредитував молодого чоловіка, усвідомлюючи, що такі дії травмують 18-річного хлопця.

Продовжуючи знущання з коханого своєї падчерки, чоловік змусив хлопця облити себе зеленкою та поголити волосся на голові.

Після усіх цих принижень 18-річний юнак прийшов до багатоповерхівки, де мешкає, та вистрибнув з балкона. Від отриманих травм, несумісних із життям, хлопець помер на місці.

Нагадаємо, у Києві іноземець вчинив сексуальне насильство щодо 12-річної дівчинки.

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