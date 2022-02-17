Виштовхала дитину з класу: у Броварах мати звинувачує вчительку в цькуванні першокласника

Виштовхала дитину з класу: у Броварах мати звинувачує вчительку в цькуванні першокласника

Думки батьків розділились. Дехто каже, що хлопчик знущається з інших дітей, б'є їх, ображає, поводиться некеровано.

В одній зі шкіл Броварів під Києвом розгорівся конфлікт між мамою першокласника та вчителькою. За словами жінки, педагогиня виштовхала її сина з класу та сказала, що не хоч його бачити на уроках.

Крім того, за словами матері, вчителька нібито неодноразово наполягала, аби батьки перевели сина на індивідуальне навчання.

Про це жінка написала у Facebook-спільнотs “Батьки SOS".

Однак, думки батьків розділились. Дехто каже, що хлопчик знущається з інших дітей, б'є їх, ображає, поводиться некеровано.

Жінка на ім'я Тетяна розповіла, що після зимових канікул стався інцидент: вчителька зателефонувала мамі учня й попросила негайно забрати сина зі школи, бо він нібито неадекватно поводиться.

"Я за хвилин 15 приїхала в школу і побачила картину, де вчитель виштовхує в коридор сина (при цьому син спокійний – не кричить, не істерить)", - розповіла мама першокласника.

"Виштовхала хлопчика з класу, бо захищала іншого учня"

На запитання, чи правильно Тетяна зрозуміла, що класна керівниця виштовхує Серафима з класу, вона підтвердила це. Обґрунтувала свої дії вчителька тим, що їй потрібно проводити урок. А хлопчика вона виштовхує, бо на перерві стався конфлікт між ним та іншим учнем.

І вчителька, захищаючи іншого учня, посадила його на свій стілець, а сина Тетяни вирішила виштовхнути для того, щоб він заспокоївся.

Мати звернулася із заявою до райуправління освіти

Після цього інциденту мама першокласника звернулася із заявою до районного управління освіти і науки Броварської міської ради. У ній вона пояснила, що класна керівниця наполягала на переведенні хлопчика на індивідуальне навчання, бо їй із ним "некомфортно працювати".

Водночас, за словами матері, у Серафима для навчання вдома немає показань.

"Вчителька наша – педагог від Бога"

Проте мама іншого учня з цього класу на ім'я Людмила звинуватила Тетяну в поширенні недостовірної інформації.

"Вчителька наша – педагог від Бога, вона на дітей ніколи навіть голос не підвищить, завжди лагідна і привітна, всі діти в неї завжди однаково наділені увагою. А пані Тетяна зводить суцільний наклеп", – сказала вона.

За словами жінки, з вересня син Тетяни нібито знущається з інших дітей, б'є їх, ображає, поводиться некеровано та на зауваження не реагує. Деякі діти з класу бояться йти до школи.

"Немає святих вчителів"

Проте інша користувачка Вікторія їй заперечила. Вона розповіла, що якось була у школі та чула, як ця вчителька під час уроку кричала на учнів.

"Доводилося потрапити до школи під час уроку і чути, як веде урок "найсвятіший учитель". Сказати, що мені відібрало мову, нічого не сказати. Такий крик стояв на дітей. Тож немає святих вчителів", - зазначила користувачка.

Мати підозрює, що на неї намагаються тиснути

Тим часом мамі першокласника Тетяні зателефонували зі служби у справах дітей і повідомили, що до них звернулося управління освіти з проханням дослідити умови проживання хлопчика і поспілкуватися з ним, дізнатися, чи відчуває Серафим тиск із боку вчителя. І якщо вони виявлять ознаки булінгу, то "ініціюють заяву" до поліції.

Жінка зазначила, що не розуміє, чи законна така перевірка і як умови проживання дитини пов'язані зі ставленням до неї вчителя. Вона підозрює, що це може бути спробою тиску.

Нагадаємо, в одній зі шкіл Обухова вчителька початкових класів вдарила учня головою об парту, а іншого - била по руках.

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