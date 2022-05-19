"Вище тільки космос": кияни в шоці від цін на бензин і замовляють його кур'єром, щоб не стояти в чергах (фото)

"Вище тільки космос": кияни в шоці від цін на бензин і замовляють його кур'єром, щоб не стояти в чергах (фото)

В Україні 18 травня призупинили державне регулювання цін на пальне. Тепер вартість бензину та дизельного палива на АЗС, яка була і без того високою, виросте.

Кияни розповідають, що вже купували ДП по 70 грн за літр, а бензин навіть по 110 грн у перекупників - аби тільки не стояти годинами в черзі на заправки.

Крім того, у Мережі днями опублікували світлину з Києва, де кур'єр "Глово" набирає бензин у каністру. "Сучасні проблеми потребують сучасних рішень", - написали українці під знімком.

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Мешканці столиці бідкаються, що користуватимуться автівками виключно за гострої необхідності та вже почали переходити на самокати, більше ходити пішки.

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"Поки стояв сьогодні в черзі за бензином (який закінчився за 5 машин до мене) то поспілкувався з хлопцем, який купив бензин за 80 грн на якійсь маленькій АЗС. Каже - машина їхати не хоче, бо щось намішали", - розповів киянин Володимир.

"Вчора у перекупів взяв 95-й по 110 грн, бо немає часу стояти в чергах. Бензин, звичайно, хреновий, але їде", - пише Михайло.

"Ціни нижчим навряд будуть. Проте я і сам став більше ходити пішки. Радію, що купили до війни електросамокат, зручно!" - поділився Олексій.

"Ми по 70 дизель брали вже(", "Вище тільки космос", - бідкаються кияни.

Нагадаємо, Київська міська державна адміністрація прогнозує, що бензин на заправках у Києві в достатній для водіїв кількості з'явиться до кінця травня.

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