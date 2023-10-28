Вирує штормовий вітер: у Києві можливі відключення світла

Енергетики пояснюють, що в столиці сьогодні фіксуються пориви вітру до 25 м/с.

ДТЕК Київські електромережі повідомляє, що сьогодні у столиці можливі аварійні відключення світла. Їх причина - негода.

Про це повідомили у пресслужбі підприємства.

Наразі у Києві пориви вітру становлять 25 м/с. Синоптики вважають, що такі погодні умови протримають протягом усього дня.

"Негода може призвести до аварійних відключень світла. Наші фахівці в посиленому режимі готові ліквідовувати наслідки негоди", - йдеться у повідомленні.

Що негода накоїла в Києві

У Київській міській державній адміністрації закликали жителів міста тримайтеся якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, великих дерев, а також не паркувати поруч автівки. Під час сильного вітру необхідно щільно зачинити вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

У Шевченківському районі дерево впало на чоловіка. Медики намагалися реанімувати його, та, на жаль, від зазнаних важких травм він помер.

У Подільському районі від падіння дерева теж загинув чоловік.

На проспекті Берестейському на автівку впало дерево. Людина, яка перебувала у машині, від госпіталізації відмовилася.

В Оболонському районі поривом вітру відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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