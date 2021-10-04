Вірусні атаки на понад 100 іноземних компаній зі збитками у 150 млн доларів США: у Києві викрито хакера

Вірусні атаки на понад 100 іноземних компаній зі збитками у 150 млн доларів США: у Києві викрито хакера

25-річний хакер розповсюджував шкідливе програмне забезпечення з метою подальшого вимагання грошей у іноземних компаній за відновлення даних.

У Києві викрито 25-річного хакера, причетного до здійснення вірусних атак на понад 100 іноземних компаній.

У ході слідства встановлено, громадянин України розповсюджував шкідливе програмне забезпечення з метою подальшого вимагання грошей у іноземних компаній за відновлення даних.

Також читайте Керував чужими смартфонами: у Києві викрили творця небезпечного вірусу

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Вірусне програмне забезпечення потрапляло у комп’ютерні системи корпорацій шляхом зламу програми для віддаленої роботи користувача із комп'ютером, а також через спам-розсилку. Після потрапляння у комп’ютерні системи вірус здійснював шифрування даних, за відновлення доступу до яких з компаній вимагалися грошові кошти. За даними слідства, внаслідок кібератак постраждало понад 100 іноземних компаній, серед яких відомі світові енергетична та туристична компанії, а також розробники техніки, яким завдано збитків на суму понад 150 млн доларів США", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Ідентифікувати українського хакера вдалося в ході міжнародної поліцейської операції. Як встановили правоохоронці, чоловік мав спільника, який допомагав виводити гроші, здобуті злочинним шляхом.

У межах слідства правоохоронними органами, залученими до спецоперації, проведено обшуки на території міста Києва, Київської та Хмельницької областей за місцем проживання хакера та близьких до нього осіб, у ході яких вилучено грошові кошти на загальну суму понад 360 тис. доларів США, комп’ютерну техніку, термінали мобільного зв’язку, транспортні засоби.

Крім того, на криптогаманцях чоловіка заблоковано 1,3 мільйона доларів США.

Слідчі дії тривають.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

Нагадаємо, у Києві хакер знімав кошти з рахунків користувачів платіжних систем.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання